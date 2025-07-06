بدء محاكمة المتهمين بحيازة 800 ألف قرص مخدر في مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين لاتهامهم بجلب 800 ألف قرص مخدر تمهيدًا للاتجار بها في مدينة نصر.

تفاصيل الواقعة



وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد ألقى القبض على تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة أثناء محاولتهم جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها.





وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبحوزتهم 800 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.