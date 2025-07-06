غزة: ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز توزيع المساعدات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4931 مصابا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4931 مصابا منذ 27 مايو.

وذكرت المصادر بارتقاء 38 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 29 في مدينة غزة.

وسبق إن ذكرت مصادر في مستشفيات غزة بوقت قصير بارتقاء 32 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

يأتي ذلك فيما قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: إن" الخائن المأجور ياسر أبو شباب وعصابته ثلة خارجة عن صف وطننا وإن الخائن المأجور ياسر أبو شباب وعصابته دمهم مهدور من كافة الفصائل".

ذكرت الغرفة المشتركة :" لن نرحم الخائن أبو الشباب وعصابته ومن سلك مسلكهم بمعاونة الاحتلال ومصير الخونة مزابل التاريخ فضلا عن وصمة العار أمام الله وشعبهم".

أضافت الغرفة :"نقدر عاليا مواقف عشائرنا وعائلاتنا التي لن تضرها خيانة ثلة مارقة زشعبنا على قدر كبير من الوعي ويميز بين العملاء المأجورين ومن يعمل لخدمته".