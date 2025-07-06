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بصاروخ «فلسطين 2».. الحوثيون يعلنون استهداف مطار اللد وهروب جماعي للملاجئ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بصاروخ «فلسطين 2».. الحوثيون يعلنون استهداف مطار اللد وهروب جماعي للملاجئ

المتحدث العسكري باسم الحوثيين
المتحدث العسكري باسم الحوثيين
محمد على

قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، إن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأوضح سريع أن العملية "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ، وأوقفت حركة الملاحة الجوية"، على حد قوله.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للجماعة: "عملياتنا الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، مشددًا على "الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة".

وأكد سريع أنهم "قاموا بتنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2".

بيان حوثيين ضرب مطار إسرائيل صاروخ باليستي المتحدث العسكري يحيى سريع صاروخ باليستي فرط صوتي فرط صوتي

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