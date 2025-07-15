الأرصاد: الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة من درجتين إلى أربع درجات عن المعدلات الطبيعية في الظل.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق

وأوضحت غانم خلال برنامج صباح البلد أن الساعات الأولى من صباح الغد ستشهد تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

نشاط رياح وارتفاع أمواج على السواحل الغربية

أضافت غانم أن بعض المناطق من السواحل الغربية مثل السلوم ومطروح ستشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح من 30 إلى 45 كم/س، يصاحبه ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، وهو ما قد يؤثر نسبيًا على حركة الملاحة.

سحب منخفضة ومتوسطة على بعض المناطق

أشارت أيضًا إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، قد تخفف من حدة أشعة الشمس خلال فترات من النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي أبرز درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 – الصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 32 – الصغرى 22

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 22

سوهاج: العظمى 40 – الصغرى 25

قنا: العظمى 40 – الصغرى 26

أسوان: العظمى 41 – الصغرى 28

ونصحت منار غانم المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح بسبب الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.