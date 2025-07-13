أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يلتقي عددا من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي.. أحمال الكهرباء وزيادة درجات الحرارة.. خبير يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

الرئيس السيسي يلتقي عددًا من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من القادة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وزير الخارجية: نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أنه لا بد من العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أننا في مرحلة متقدمة من المفاوضات لوقف إطلاق النار.

أحمال الكهرباء وزيادة درجات الحرارة.. خبير يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

أكد اللواء أيمن سيد الأهل، مستشار وخبير الحماية المدنية، أن حريق سنترال رمسيس، كان نتيجة زيادة ارتفاع درجات الحرارة وأحمال الكهرباء.

علاقة الانفجارات الشمسية بأعطال شبكات الاتصالات والإنترنت.. خبير بيئة ومناخ يوضح

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أنه لا يوجد علاقة تربط بين الأنفجارات الشمسية وارتفاع درجات الحرارة، ولكن خلال الأعوام الأخيرة، تم رصد العديد من الانفجارات الشمسية.

اليوم.. طقس شديد الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة والأمواج

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بالمزيد من ارتفاع درجات الحرارة، رغم أن فترة النهار تعتبر حول المعدل الطبيعي من العام.

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الأحد 13 يوليو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 13 يوليو 2025

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13يوليو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13 يوليو 2025

مفوضية الاتحاد الأفريقي: القارة سوف تكون المحرك للنمو الاقتصادي العالمي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمود علي يوسف: “نحن نشهد تحولات ملحوظة فى العالم الآن ونرى الاجتماع الأخير لبريكس، وهذا يوضح أن قارتنا يجب ان تتمكن فى الإستمرار فى مواكبة التطور الذى يحدث حول مستوي العالم”.

الصليب الأحمر: الوضع في غزة غير مقبول.. والمدنيون يعيشون ظروفا مروعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصليب الأحمر" أن الوضع في غزة غير مقبول، كما أن المدنيين يعيشون ظروفا مروعة.

إعلام إسرائيلي: بن غفير يكثف ضغوطه لإفشال صفقة التبادل

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يكثف ضغوطه لإفشال صفقة التبادل ويحاول إقناع عدد من وزراء الليكود بمعارضتها.



