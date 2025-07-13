علاقة الانفجارات الشمسية بأعطال شبكات الاتصالات والإنترنت.. خبير بيئة ومناخ يوضح

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أنه لا يوجد علاقة تربط بين الأنفجارات الشمسية وارتفاع درجات الحرارة، ولكن خلال الأعوام الأخيرة، تم رصد العديد من الانفجارات الشمسية.

وقال تحسين شعلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي إسلام دياب ونهاد سمير، إن العواصف الشمسية كان لها مردود سلبي، حيث تسببت في حرائق الغابات، إضافة إلى تأثيرها على الاتصالات والطاقة والكهرباء.

وأضاف خبير البيئة والمناخ، أن اقصى معدل للانفجارات الشمسية، خلال شهري يوليو وأغسطس، مؤكدا أن أكبر حادث للانفجارات الشمسية أنها أثرت على حركة الطيران.

وأشار تحسين شعلة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة جاء نتيجة التغيرات المناخية، مع كثرة استخدام الوقود الأحفوري الذي له عامل أساسي في ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة في عدد من المناطق حول العالم.