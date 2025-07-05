تغيرات البحر المتوسط تثير الجدل .. خبير مناخ يوضح الحقيقة|فيديو

طمأن الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ والبيئة، المواطنين بأن التغيرات التي يُلاحظها البعض في البحر الأبيض المتوسط، كـانحسار المياه أو أصوات غريبة، لا تستدعي الذعر، مؤكدًا أنها ظواهر موسمية أو مرتبطة بالتغيرات المناخية العالمية.

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انحسار البحر ليس مؤشرًا على تسونامي

أكد شعلة خلال برنامج صباح البلد أن انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط في هذا التوقيت من العام أمر متكرر، وينتج عن ظاهرة المد والجزر، ولا علاقة له بأي نشاط زلزالي كبير قد يؤدي إلى تسونامي، حيث لم تسجل المنطقة زلازل تفوق 8 درجات منذ عقود.

نشاط زلزالي يومي طبيعي

أوضح خبير البيئة أن موقع البحر المتوسط عند التقاء ثلاث صفائح تكتونية يجعله عرضة لهزات يومية، تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات ريختر، وهو ما يُعد ضمن المعدلات الجيولوجية الطبيعية، نادرًا ما تصل الهزات إلى 6 درجات.