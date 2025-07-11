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تراجع أسعار الذهب اليوم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الذهب اليوم

الذهب
الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا ملحوظا في السوق المحلية، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية. 

يأتي هذا الانخفاض رغم استمرار صعود الأونصة عالميا، ما أعاد بعض النشاط لمحلات الصاغة في مختلف المحافظات، خاصة مع زيادة إقبال المواطنين المقبلين على الزواج.

الذهب

انخفاض مفاجئ يعيد الحركة لسوق الذهب

أدى الهبوط المفاجئ في أسعار الذهب إلى انتعاش نسبي في حركة الشراء داخل محلات الصاغة، لا سيما بين الشباب الراغبين في شراء الشبكة، بعدما شهدت الأسعار مستويات غير مسبوقة مؤخرا. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

تعد أسعار الذهب من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، سواء الراغبين في الاستثمار أو المقبلين على الزواج، نظرا لأن الذهب يعتبر ملاذا آمنا لحفظ قيمة الأموال.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 في مصر بدون مصنعية:
عيار 24: 5286 جنيه للبيع، و5263 جنيه للشراء
عيار 22: 4845 جنيه للبيع، و4824 جنيه للشراء
عيار 21: 4625 جنيه للبيع، و4605 جنيه للشراء
عيار 18: 3964 جنيه للبيع، و3947 جنيه للشراء
عيار 14: 3083 جنيه للبيع، و3070 جنيه للشراء
عيار 12: 2643 جنيه للبيع، و2631 جنيه للشراء
الأونصة: 164404 جنيه للبيع، و163693 جنيه للشراء
الجنيه الذهب: 37000 جنيه للبيع، و36840 جنيه للشراء
سعر الأونصة عالميا: 3333.78 دولار

أنواع أعيرة الذهب في السوق

تشهد السوق تنوعا في أعيرة الذهب لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة، وتتمثل أبرزها في:
عيار 24: الأعلى نقاء بنسبة 99.99%، ويستخدم بشكل أساسي في تصنيع السبائك بغرض الاستثمار طويل الأجل.
عيار 21: الأكثر انتشارا بين المصريين، ويستخدم في تصنيع الجنيهات الذهب والمشغولات التقليدية.
عيار 18: يتميز بتصميماته العصرية وسعره المناسب، ويعد خيارا مفضلا بين فئة الشباب.

لماذا تراجعت أسعار الذهب محليا رغم الارتفاع العالمي؟

رغم صعود أسعار الذهب على المستوى العالمي، إلا أن السوق المحلية في مصر شهدت تراجعا لافتا نتيجة عدة عوامل، من أبرزها:
تذبذب سعر الأونصة في بعض جلسات التداول الدولية
تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
زيادة المعروض المحلي من الذهب مقابل تراجع مؤقت في الطلب
تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية
قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة

عالميا.. الأونصة تسجل أعلى مستوى منذ شهرين

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، حيث سجلت الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين، بدعم من تراجع الدولار عالميا وزيادة الإقبال على الذهب.

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