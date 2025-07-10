ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الخميس

تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الخميس بعد استقرار الأسعار خلال الأيام الماضية عالمياً و محلياً، حيث تتزايد عمليات البحث بشكل يومي عن أسعار الذهب في مصر وخاصة سعر عيار 21 الأكثر تداولاً وانتشاراً.





أسعار الذهب اليوم الخميس

-سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام

-سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام

-سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام

-سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 نحو 36960 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الخميس ١٠ يوليو ٢٠١٥، نحو 3319 دولارًا للأوقية.