أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو في الأسواق |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك خلال الفقرة الاقتصادية التي تعرض عبر قناة صدى البلد.

استقرار أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الذهب يهبط دون 3300 دولار مع ارتفاع الدولار والعوائد.. وترقّب لمحضر الفيدرالي ورسوم ترامب الجمركية

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الخميس

عيار 18: 3964 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4625 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5286 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 37000 جنيه

ويشهد سوق الذهب حالة من الاستقرار النسبي، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وسط توقعات بمزيد من التغيرات خلال الفترة المقبلة مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.