أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو في الأسواق |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك خلال الفقرة الاقتصادية التي تعرض عبر قناة صدى البلد.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم الخميس
عيار 18: 3964 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4625 جنيهًا للجرام
عيار 24: 5286 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب: 37000 جنيه
ويشهد سوق الذهب حالة من الاستقرار النسبي، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وسط توقعات بمزيد من التغيرات خلال الفترة المقبلة مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.