قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا التضامن والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا
وزير الاستثمار يدعو لحوار مجتمعي لتطوير أداء مشروعات المناطق الحرة
ماذا يحدث بعد قراءة أذكار المساء؟.. 16 دعاء مكتوبا تفتح لك أبواب الخير
الاتفاق تم.. موعد وصول خيسوس السعودية لتدريب النصر
استعادة تدريجية للخدمات.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حريق سنترال رمسيس وتداعياته
كأس العالم على الطريقة الأمريكية .. ترامب بين ملاعب الكرة وسياسات الإقصاء | تقرير
مقتل عامل إسرائيلي وانتحار آخر| تفاصيل
تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية
صفقة الزمالك المرتقبة .. من هو حامد حمدان نجم بتروجيت؟
8 قرارات مهمة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. اعرف التفاصيل
قرار يوناني عاجل يخص دول شمال أفريقيا
مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تنخفض وسط تفاؤل بشأن توصل أمريكا إلى اتفاقيات تجارية

وكاله
وكاله
وكالة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء الثامن من يوليو/ تموز، في ظل تفاؤل يتعلق بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية بين أميركا وشركائها التجاريين، وهو ما انعكس سلباً على الإقبال على الملاذ الآمن، في الوقت الذي زاد فيه الضغط على المعدن صعود قيمة الدولار، والعوائد على سندات الخزانة الأميركية.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3307.16 دولار للأونصة في الساعة 17:49 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد وصولها إلى أقل مستوياتها خلال أكثر من أسبوع في وقت سابق من تعاملات اليوم.

أيضاً انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% عند التسوية إلى مستوى 3316.9 دولار.

في المقابل زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته خلال أسبوعين، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب، غير المدر للعائد، أيضاً صعد الدولار الأميركي بنسبة طفيفة 0.1%.

يأتي ذلك بعد إعلان كلٍ من اليابان وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، عن أنهما ستحاولان إجراء مفاوضات مع أميركا من أجل تخفيف أثر التعرفات الجمركية المرتفعة التي يعتزم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب فرضها على الواردات من الدولتين من أول شهر أغسطس أيضاً أبلغ الرئيس الأميركي يوم الاثنين 14 دولة أن تعرفات جمركية مرتفعة ستدخل حيز التنفيذ على الواردات الأميركية منها مع بداية أغسطس، والتي ستتراوح بين 25 و40%.

من جانبه، علق نائب الرئيس والمحلل في زانر ميتالز، بيتر غرانت، قائلاً: "ينصب التركيز على التجارة ... إذ تكثف إدارة ترامب الضغوط. لكن بعض التفاؤل المتعلق بالاتفاقيات التجارية يغذي المخاطرة، مما يبقي الذهب منخفضاً".

وأشعلت الرسوم الجمركية الأميركية المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من تعقيدات الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفدرالي نحو خفض معدلات الفائدة.

وعن المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 إلى 36.64 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1359.90 دولار، واستقرت أسعار البلاديوم عند 1111.36 دولار للأونصة.

وتراجعت أسعار الذهب غرينتش وذلك بعد وصولها أيضاً انخفضت العقود الأميركية في المقابل زاد العائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

التوميه

زي المحلات .. طريقة عمل التومية

الاحتباس الحراري

دراسة: الاحتباس الحراري تسبب في ارتفاع 4 درجات خلال الموجة الأخيرة في أوروبا

طريقة تحضير صوص شوكولاتة قابل للدهن

بمكونات منزلية بسيطة.. طريقة تحضير صوص شوكولاتة مثالي للدهن

بالصور

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

مبيعات مرسيدس تتراجع بعد تعرضها لضربتين بسبب رسوم ترامب الجمركية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد