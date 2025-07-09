أسعار الذهب تنخفض وسط تفاؤل بشأن توصل أمريكا إلى اتفاقيات تجارية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء الثامن من يوليو/ تموز، في ظل تفاؤل يتعلق بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية بين أميركا وشركائها التجاريين، وهو ما انعكس سلباً على الإقبال على الملاذ الآمن، في الوقت الذي زاد فيه الضغط على المعدن صعود قيمة الدولار، والعوائد على سندات الخزانة الأميركية.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3307.16 دولار للأونصة في الساعة 17:49 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد وصولها إلى أقل مستوياتها خلال أكثر من أسبوع في وقت سابق من تعاملات اليوم.

أيضاً انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% عند التسوية إلى مستوى 3316.9 دولار.

في المقابل زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته خلال أسبوعين، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب، غير المدر للعائد، أيضاً صعد الدولار الأميركي بنسبة طفيفة 0.1%.

يأتي ذلك بعد إعلان كلٍ من اليابان وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، عن أنهما ستحاولان إجراء مفاوضات مع أميركا من أجل تخفيف أثر التعرفات الجمركية المرتفعة التي يعتزم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب فرضها على الواردات من الدولتين من أول شهر أغسطس أيضاً أبلغ الرئيس الأميركي يوم الاثنين 14 دولة أن تعرفات جمركية مرتفعة ستدخل حيز التنفيذ على الواردات الأميركية منها مع بداية أغسطس، والتي ستتراوح بين 25 و40%.

من جانبه، علق نائب الرئيس والمحلل في زانر ميتالز، بيتر غرانت، قائلاً: "ينصب التركيز على التجارة ... إذ تكثف إدارة ترامب الضغوط. لكن بعض التفاؤل المتعلق بالاتفاقيات التجارية يغذي المخاطرة، مما يبقي الذهب منخفضاً".

وأشعلت الرسوم الجمركية الأميركية المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من تعقيدات الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفدرالي نحو خفض معدلات الفائدة.

وعن المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 إلى 36.64 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1359.90 دولار، واستقرت أسعار البلاديوم عند 1111.36 دولار للأونصة.