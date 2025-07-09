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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء شهدت هدوءًا نسبيًا عقب ارتفاعه أمس  الثلاثاء 8-7-2025، ارتفعت بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

وقدم بنك التنمية الصناعية اقل سعر لصرف  الدولار   49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع، في 


وسجل أعلى سعر لصرف الدولار49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، وذلك  في بنك أبوظبي الاسلامي 
 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء  8 أغسطس 2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات واسعار العديد من السلع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 
 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار بنك الاسكندرية 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 
 

سعر الدولار  البنك الاهلي الكويتي 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في ميد بنك 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك مصر  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك أبوظبي التجاري  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك البركة  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 
 

سعر الدولار  في المصرف العربي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك التجاري الدولي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك تنمية الصادرات  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك فيصل  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في المصرف المتحد 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك القاهرة  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك أبو ظبي الاول  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك الكويت الوطني  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في  بنك قناة السويس  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك اتش اس بي سي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك العقاري المصري العربي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه 

للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك العربي الافريقي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك الشركة المصرفية 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك الاهلي المتحد  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.27جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

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