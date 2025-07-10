استقرار أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا، خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-7-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الخميس 10-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، سجّل 5286 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4625 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3964 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 37 ألف جنيه.

بورصة الذهب عالميا

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3313 دولارا للأوقية.

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.