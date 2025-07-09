جولد بيليون: ارتفاع الدولار يضغط على الذهب لأدنى مستوى في أسبوع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية توترات في الأسواق.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3302 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1% ليزيد من زخم الهبوط وينجح السعر في كسر مستوى الدعم عند 3300 دولار للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم ليتداول السعر اليوم تحت هذا المستوى ويواجه حالياً مستوى الدعم التصحيحي 50% حول المستوى 3285 دولار للأونصة.



جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول البريكس يوم الثلاثاء بعد يوم من إخطاره 14 دولة من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.



صرح ترامب بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد، وسيطبق رسومًا طويلة الأمد على أشباه الموصلات والأدوية.

تسببت هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ليسجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين يوم أمس الثلاثاء وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

بالإضافة إلى هذا استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

جاء الضعف الملحوظ في أسعار الذهب نتيجة لارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة مع ارتفاع عوائد السندات بسبب كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، بينما من جهة أخرى نجد أن ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يضغط بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

بسبب هذا التأثير السلبي فشل الذهب في الاستفادة من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الناتجة عن تهديدات التعريفات الجمركية من جانب الرئيس الأمريكي ترامب.

هذا وسيراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير، والمقرر عقده في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن أي تلميحات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل سياسة الترقب والانتظار التي ينتهجها البنك المركزي.

يأتي هذا بعد أن حذر الاحتياطي الفيدرالي من أن رسوم ترامب الجمركية عند مستوياتها المستهدفة قد تدفع التضخم الأمريكي إلى الارتفاع، مما يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو بمقدار 26.1 طن من الذهب وهو أعلى مستوى منذ 10 أسابيع، الأمر الذي يدل على استمرار الصناديق في شراء الذهب المادي ما يعكس عدم اليقين الحالي في الأسواق.

أسعار الذهب محلياً

استكمل سعر الذهب المحلي الهبوط الذي شهده خلال جلسة الأمس وذلك مع استمرار الضغط السلبي الناتج من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن في المقابل نجد أن حركة انخفاض السعر محدودة بسبب تأثير حركة سعر الصرف المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4610 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4605 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق تداولات الامس عند 4620 جنيه للجرام بعد أن افتتح التداولات عند 4650 جنيه للجرام.

الانخفاض الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي في ظل الضغط السلبي الناتج من انخفاض سعر الذهب العالمي، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب المحلي خاصة في ظل استقرار العرض والطلب على الذهب عند مستويات ضعيفة.

في المقابل نجد أن انخفاض سعر الذهب المحلي كان معتدل بشكل كبير وذلك بسبب ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية منذ بداية الأسبوع، وهو الأمر الذي يدعم تسعير الذهب المحلي وبالتالي قلل من معدل الهبوط.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب.

تراجع سعر الذهب المحلي في ظل الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي وانخفاضه لليوم الثالث على التوالي، بينما استطاع الذهب المحلي ان يحد من خسائره في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

انخفض سعر الذهب العالمي مع تزايد في زخم الهبوط ليكسر السعر المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك 50 يوم ليصل حاليا إلى المستوى التصحيحي 50% حول منطقة المستوى 3285 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً بعد أن فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 4650 جنيه للجرام ليبدأ في التراجع ويصل إلى المستوى 4600 جنيه للجرام والذي قد يضعف من حركة هبوط السعر.