قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: روسيا ستظل هادئة أمام خطاب ترامب المتشدد
عودة الخدمات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس
ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول للحفاظ على البيئة البحرية
اتجوزت عرفي ومنعته يشوف أولاده.. تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته
وكيل الأزهر: المشروع الصيفي القرآني مبادرة كريمة برعاية الإمام الأكبر
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
التهجير أو النار.. لقاء ترامب ونتنياهو يكشف الوجه الحقيقي لخطة غزة
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس
اجتماع الحكومة الأسبوعي يبدأ برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي مرتقب
استخدم الذكاء الاصطناعي.. مجهول ينتحل شخصية وزير الخارجية الأمريكي
القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراقها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحذر يسيطر على تداولات أسواق الخليج مع تصاعد التوترات التجارية

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

مؤشر السوق السعودي يُنهي سلسلة مكاسب من 4 جلسات
مؤشر الكويت الأول يغلق فوق 9200 نقطة لأول مرة في 3 سنوات
مؤشر بورصة قطر يسجل ثاني مكاسب يومية على التوالي
مؤشر سوق دبي يتخلى عن أعلى مستوياته في 17 عاماً
 

أغلقت معظم البورصات الخليجية على تباين في جلسة الثلاثاء مع سيطرة الحذر على التداولات نتيجة تصاعد التوترات التجارية. 

إذ بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبلاغ شركائه التجاريين، من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى الدول الصغيرة، بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في أول أغسطس المقبل، إيذاناً بمرحلة جديدة في الحرب التجارية التي بدأها في وقت سابق من هذا العام.

السوق السعودي

تراجع مؤشر تاسي بنسبة 0.5% في جلسة الثلاثاء لينهي سلسلة مكاسب يومية من 4 جلسات متتالية بضغط من انخفاض سهمي البنك الأهلي وأكوا باور بنسبة 0.5% و3.4% على التوالي.

وتماسك سهم أرامكو بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع بعد أن رفعت السعودية يوم الأحد سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي للمشترين في آسيا في أغسطس إلى أعلى مستوى في 4 أشهر.

أغلقت معظم البورصات الخليجية إذ بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبلاغ شركائه التجاريين بمرحلة جديدة في الحرب التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

الزراعة: الدولة حريصة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين

جامعة القاهرة

تعيين وتجديد تعيين 59 قيادة جامعية جديدة بكليات ومراكز جامعة القاهرة

الأنبا إيلاريون

الزيارة الرعوية الأولى لنيافة الأنبا إيلاريون لكفر الدوار

بالصور

بأرخص سعر.. سيارات كهربائية جديدة من نيسان على وشك الانتشار عالميا

نيسان
نيسان
نيسان

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

إنزال 600 ألف زريعة بلطى ومبروك ببحرى أبوالأخضر ومويس وترعة الإسماعيلية بالشرقية

سمك
سمك
سمك

فيديو

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد