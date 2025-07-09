الحذر يسيطر على تداولات أسواق الخليج مع تصاعد التوترات التجارية

مؤشر السوق السعودي يُنهي سلسلة مكاسب من 4 جلسات

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أغلقت معظم البورصات الخليجية على تباين في جلسة الثلاثاء مع سيطرة الحذر على التداولات نتيجة تصاعد التوترات التجارية.

إذ بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبلاغ شركائه التجاريين، من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى الدول الصغيرة، بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في أول أغسطس المقبل، إيذاناً بمرحلة جديدة في الحرب التجارية التي بدأها في وقت سابق من هذا العام.

السوق السعودي

تراجع مؤشر تاسي بنسبة 0.5% في جلسة الثلاثاء لينهي سلسلة مكاسب يومية من 4 جلسات متتالية بضغط من انخفاض سهمي البنك الأهلي وأكوا باور بنسبة 0.5% و3.4% على التوالي.

وتماسك سهم أرامكو بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع بعد أن رفعت السعودية يوم الأحد سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي للمشترين في آسيا في أغسطس إلى أعلى مستوى في 4 أشهر.