استقرار أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 9

يوليو 2025،، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.





أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:





سبيكة 1 جرام: حوالي 5507.14 جنيه





سبيكة 2.5 جرام: نحو 13667.85 جنيه





سبيكه 5 جرام : نحو 27110.70 جنيه





سبيكة 10 جرامات: حوالي 54121.40 جنيه





سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 108242.80 جنيه









سبيكة 50 جرامًا: حوالي 270057.00 جنيه





سبيكة 100 جرام: نحو 540014.00 جنيه













ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.