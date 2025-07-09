قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجنب المخالفات.. السرعات المُقرّرة على الطرق السريعة والداخلية والمحاور 2025
عفت نصار يكشف سبب الخلافات التي اشتعلت في أوضة اللبس داخل الأهلي والزمالك
خبير اتصالات: حريق سنترال رمسيس «جرس إنذار» عن ضعف البنية التحتية يستدعي مراجعة عاجلة
كيفية تلقين الميت بعد الدفن .. اعرف الطريقة الشرعية بالأدلة
محظورات يجب تجنبها عند دخول اختبارات القدرات 2025
عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على دير البلح والنصيرات بقطاع غزة
عفت نصار: التخلّص من الحرس القديم أول القرارات الصحيحة لإعادة الزمالك
دعاء الرزق بالولد .. كلمات مُجربة للمحرومين من نعمة الإنجاب
قانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناء
الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم
عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب تداولات طفيفة أمس الثلاثاء، حيث تأثر بالطلب على الملاذ الآمن عقب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية على شركائه التجاريين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.

سعر الذهب في مصر اليوم  الأربعاء   9-7-2025
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء  9-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3305 دولارات للأوقية.

 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3960  جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4620 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5280 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36960 جنيها.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. 


أوضح “شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا”، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب في مصر

وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وتابع أنه “مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الذهب سعار الذهب اليوم الاربعاء بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

حريق

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

أسعار الذهب

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 8 يوليو.. وعيار 21 يقترب من 4700 جنيه

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025

كارلوس فينيسيوس

150 مليون جنيه.. نجم فولهام يصدم الزمالك بشرط تعجيزي| خاص

بالصور

القضية في القلب قبل الصورة.. أميرة فتحي تتألق بفستان الكوفية الفلسطينية|شاهد

أميرة فتحي
أميرة فتحي
أميرة فتحي

زيوت طبيعية ساحرة للعناية بشعر الأطفال الكثيف والمُجعد.. إليكم أفضل الخيارات

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

هل تشعر بالملل رغم رغبتك بالخروج؟.. خلل الدوبامين قد يكون السبب

كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد