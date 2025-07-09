سعر الذهب اليوم الأربعاء يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 9-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4620 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5280 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36960 جنيها.