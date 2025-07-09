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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر ضمن أعلى 10 دول أفريقية في احتياطي النقد الأجنبي والذهب

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أ ش أ

رصد تقرير متخصص قائمة أعلى 10 دول أفريقية تمتلك أ كبر احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، مؤكدا أن البلدان التي تتمتع باحتياطيات كبيرة يمكنها التغلب على الأزمات الاقتصادية بثقة أكبر ما يحافظ على ثقة المستثمرين والاستقرار المحلي .

وضمت القائمة التي أوردتها منصة "بيزنس أفريكا"،مصر،مضيفا" تشير الاحتياطيات المرتفعة إلى الإدارة الاقتصادية الجيدة وتعزز الثقة بين المقرضين الأجانب والمؤسسات المتعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص" .

يشار هنا إلى أنه في 7 يوليو الجاري، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار في مايو الماضي، بزيادة شهرية قدرها 174 مليون دولار .

يُذكر أن مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر تعتمد على سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم تعديل نسب الحيازة منها وفقًا لاستقرارها في الأسواق العالمية وتحركات أسعار الصرف، ضمن سياسة مرنة يضعها المركزي لتعزيز الحماية من المخاطر وتقلبات السوق .

ووفق التقرير ضمت القائمة، أيضا، ليبيا ، الجزائر، المغرب، جنوب أفريقيا ،نيجيريا ،أنجولا، تونس ،كوت ديفوار كينيا.

وأكد التقرير أن احتياطي النقد الأجنبي والذهب مهم بشكل خاص في أفريقيا، حيث تشهد العديد من العملات انخفاضا حادا بسبب التضخم، أو انخفاض أرباح التصدير، مضيفا" توفر هذه الاحتياطيات شبكة أمان للدول الأفريقية التي تتعرض بشكل متكرر لتقلبات أسعار السلع الأساسية وعدم الاستقرار السياسي وتغيرات العملة كما توفر الاحتياطيات المرتفعة من العملات الأجنبية والذهب حاجزا كبيرا ضد الصدمات الاقتصادية .

تقرير النقد الأجنبي الاقتصادية بيزنس أفريكا الاحتياطيات

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