قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه «حد شافنا» .. اليوم على جميع المنصات
أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-7-2025
رضا سليم يرغب في الانتقال للوداد .. والأهلي يرفض العرض المغربي
عروض داخل وخارج مصر.. مهيب عبد الهادي يكشف اقتراب رحيل نجم الزمالك
أمير هشام: مصطفى محمد يرفض العودة لمصر.. ويتمسك بالاستمرار في أوروبا
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر
عفت نصار يرد على حلمي طولان: تصريحاته ضد جون إدوارد غير مفهومة وهدامة للزمالك
بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة
ترامب يمارس ضغوطاً على نتنياهو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة |تفاصيل
مصطفى الفقي: ثورة يوليو فجّرت الصراع العربي الإسرائيلي.. ومصر رهنت مصيرها بقضية فلسطين
مدير الأغذية العالمي بمصر: لدينا مئات الشاحنات جاهزة لدخول غزة فور فتح المعابر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

جنيه ذهب
جنيه ذهب
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب تداولات طفيفة أمس الثلاثاء، حيث تأثر بالطلب على الملاذ الآمن عقب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية على شركائه التجاريين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء   9-7-2025
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء  9-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36960 جنيها. 

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3305 دولارات للأوقية.

 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3960  جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4620 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5280 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36960 جنيها.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. 


أوضح “شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا”، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب في مصر

وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وتابع أنه “مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب في مصر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار21 سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

حريق

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بعد موافقة النواب| سجل طبي إلزامي لكل لاعب.. وعقوبات مشددة على تعاطي المنشطات

سنترال رمسيس

برلماني: حريق سنترال رمسيس ناقوس خطر يستوجب تسريع خطوات تأمين البنية التكنولوجية

مجلس النواب

نواب البرلمان: مبادرة "تحالف وتنمية" تضع البحث العلمي في قلب الاقتصاد الوطني

بالصور

كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

هل تشعر بالملل رغم رغبتك بالخروج؟.. خلل الدوبامين قد يكون السبب

كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟

من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

بعد إعلان إصابة إدوارد بورم في الكلى.. إليك أبرز أعراض لا يجب تجاهلها

الفنان إدوارد
الفنان إدوارد
الفنان إدوارد

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد