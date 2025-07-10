ماذا حدث في سعر الذهب قبل الإجتماع المرتقب لـ البنك المركزي ؟

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تأثر الأسواق المحلية في مصر بشكل مباشر بالتغيرات العالمية في سوق الذهب، حيث يراقب المستثمرون عن كثب حجم الإنتاج من المناجم الكبرى، إلى جانب اتجاهات الطلب الصناعي والقرارات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، خاصة في ظل اضطرابات جيوسياسية وتضخم عالمي متصاعد.

في السوق المحلية، شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأيام السابقة، مع تسجيل عيار 24 نحو5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، وعيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا بلغ 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهات للشراء، بينما سجّل عيار 18 نحو 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 37000 جنيه للبيع و36840 جنيهًا للشراء،في حين بلغ سعر الأونصة 3313.64 دولارًا.

يأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة لحركة أسعار الفائدة على المستوى المحلي والعالمي، خاصة مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري خلال ساعات، وهو الاجتماع الرابع لهذا العام، والذي ينتظر منه السوق إما تثبيتًا للفائدة أو تحركًا جديدًا قد يؤثر على أداء الجنيه المصري وعلى قرارات المستثمرين في ما يتعلق بالذهب والدولار.

على صعيد أسعار الصرف، شهد الدولار اليوم ارتفاعًا لافتًا في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 49.61 جنيهًا للشراء و49.71 جنيهًا للبيع، بزيادة قدرها 32 قرشًا، وهي نفس الأسعار المُعلنة في بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي.

كما جاءت الأسعار في بنك البركة عند 49.61 جنيهًا للشراء و49.71 جنيهًا للبيع، بزيادة 34 قرشًا، وسجل الدولار في بنك قناة السويس 49.62 جنيهًا للشراء و49.72 جنيهًا للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 49.61 جنيهًا وسعر البيع 49.71 جنيهًا، بزيادة 34 قرشًا، بينما سجّل في بنك الإسكندرية 49.62 جنيهًا للشراء و49.72 جنيهًا للبيع، بزيادة 33 قرشًا.

وجاءت الأسعار في بنك التعمير والإسكان عند 49.61 جنيهًا للشراء و49.71 جنيهًا للبيع، بزيادة 31 قرشًا، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل أعلى سعر للدولار اليوم عند 49.63 جنيهًا للشراء و49.73 جنيهًا للبيع، بزيادة 30 و31 قرشًا على التوالي.

هذا المشهد الاقتصادي المضطرب يعكس حالة من الحذر في السوق المحلي، مع ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في مصر ومدى تأثرها بالضغوط العالمية، وهو ما سيحدد إلى حد كبير وجهة الأسعار في الأيام المقبلة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: