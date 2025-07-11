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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 11-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تداولات اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025؛ بدون أي تغيير.

سعر الذهب اليوم 

وثبتت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية مع أول تعاملات اليوم

سعر الذهب في الصاغة اليوم 

كان سعر جرام الذهب قد تراجع أمس بقيمة تبلغ  30 جنيها  داخل محلات الصاغة.

سعر  عيار 24 اليوم 

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  5245 جنيه للبيع و 5274 جنيه للشراء

سعر  عيار 21 اليوم 

ووصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو  4590 جنيه للبيع و 4615 جنيه للشراء

سعر  عيار 18 اليوم 

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو  3934 جنيه للبيع و 3955 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم 

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3060 جنيه للبيع و 3076 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو  36.72 ألف جنيه للبيع و 39.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3320 دولار للبيع و 3321 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا محدودا أمس، الخميس، مدعوما بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما واصل المستثمرون مراقبة المفاوضات التجارية عن كثب في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حربه الجمركية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3329 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3315 دولارا للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 3321 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولارا للأونصة ليصل إلى مستوى دعم عند المستوى التصحيحي 50% ليرتد لأعلى من هذا المستوى ويستكمل اليوم الارتفاع بشكل محدود بسبب حيادية مؤشرات الزخم.

صعد ترامب حملته بشأن الرسوم الجمركية أمس، الأربعاء، معلنًا فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية و50% على السلع البرازيلية، وكلاهما يسري اعتبارًا من 1 أغسطس.

سعر الذهب في مصر سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

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