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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 10-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 10-7-2025؛ علي مستوى الأعيرة المختلفة

سعر الذهب اليوم 

وسجل سعر جرام الذهب تراجعا بقيمة تبلغ  30 جنيها  في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مطلع الأسبوع الجاري

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  5245 جنيه للبيع و 5274 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو  4590 جنيه للبيع و 4615 جنيه للشراء

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو  3934 جنيه للبيع و 3955 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3060 جنيه للبيع و 3076 جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو  36.72 ألف جنيه للبيع و 39.92 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3320 دولار للبيع و 3321 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا محدودا اليوم، الخميس، مدعوما بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما واصل المستثمرون مراقبة المفاوضات التجارية عن كثب في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حربه الجمركية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3329 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3315 دولارا للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 3321 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولارا للأونصة ليصل إلى مستوى دعم عند المستوى التصحيحي 50% ليرتد لأعلى من هذا المستوى ويستكمل اليوم الارتفاع بشكل محدود بسبب حيادية مؤشرات الزخم.

صعد ترامب حملته بشأن الرسوم الجمركية أمس، الأربعاء، معلنًا فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية و50% على السلع البرازيلية، وكلاهما يسري اعتبارًا من 1 أغسطس.

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