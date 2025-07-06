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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 6-7-2025

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أشهر جرام ذهب، استقرارا مع أول تداولات اليوم الأحد الموافق 6-7-2025 داخل محلات الصاغة.

أشهر جرام ذهب اليوم

تضمن أكثر جرام ذهب  انتشارا وهو من عيار 21  الأعلى شهرة في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وسجل متوسط سعر أكثر جرام ذهب شهرة وهو من عيار 21 نحو 5620 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم 

شهد سعر جرام الذهب؛ استقرارا مع اول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 57-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر جرام الذهب اليوم

وثبت سعر معظم الأعيرة الذهبية في صبيحة تداولات محلات الصاغة المنتشرة على مختلف أرجاء البلاد.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم

قبل انتهاء عمل أمس السبت؛ فقد جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط من قيمته وهو بذلك تراجعا طفيفا.

سعر  عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء

سعر  عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا  نحو 5620 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء

سعر  عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3960 جنيها للبيع و 3972 جنيها للشراء

سعر  عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و 3090جنيها للشراء

 سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولارا للبيع و 3336 دولارا للشراء

 سعر  الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.08 ألف جنيه للشراء.

أسعار السبائك اليوم

وعلي صعيد متصل شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم ، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

  • سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه
  • سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07  جنيه
  • سبيكة 10 جرامات: حوالي  55,954.29 جنيه
  • سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا  111,888.57 جنيه
  • سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه
  • سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه
  • سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه
  • سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.

سعر الذهب في السوق العالمي

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة.

تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس الماضي، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024.

سيعمل هذا القانون على إضافة 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار إلى المزيد من الهبوط كما سيكون له تأثير إيجابي على الذهب على المدى الطويل.

سعر أشهر جرام ذهب مال واعمال سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب

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