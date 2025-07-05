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في زمن الاضطرابات الاقتصادية.. أيهما تختار الذهب أم شهادات الادخار؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في زمن الاضطرابات الاقتصادية.. أيهما تختار الذهب أم شهادات الادخار؟

الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي
الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي
ياسمين القصاص

في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتزايد معدلات التضخم، أصبح المواطن في سباق دائم لحماية قيمة مدخراته وتأمين دخل ثابت يواجه به ارتفاع الأسعار.

وبين الخيارات المتاحة، يتصدر مشهد الاستثمار خياران بارزان: شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي تقدمها البنوك الحكومية، وعلى رأسها بنكا مصر والأهلي، مقابل الاستثمار في الذهب كأداة تقليدية للتحوط من انخفاض العملة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، يبحث المواطن عن أوعية ادخارية تحافظ على قيمة أمواله وتحقق له عائدا آمنا. 

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من هنا تبرز أهمية شهادات الادخار بعائد مرتفع التي يطرحها بنكا مصر والأهلي المصري.
مميزات شهادات الادخار الجديدة:
 - عائد مرتفع: تصل بعض الشهادات الحالية إلى 21% و23% سنويا، إما بدورية صرف شهرية أو تراكمية.
 -  أمان وضمان: الشهادات مضمونة من بنوك حكومية، ولا تتعرض لتقلبات السوق مثل الذهب أو الدولار.
 - مرونة في المدة: تتراوح مدتها بين سنة و3 سنوات، حسب نوع الشهادة.
 -  سهولة الاسترداد: يمكن استردادها بعد مرور 6 شهور، وإن كان بعائد أقل.
مقارنة مع الذهب:
 - الذهب ارتفع بنسبة تتجاوز 40% خلال عام، مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه المصري، وارتفاع الأسعار العالمية.
 - لكن الذهب غير مضمون على المدى القصير؛ قد يتذبذب سعره بشكل مفاجئ، وهو استثمار طويل الأجل وأداة للتحوط وليس ادخارا نقديا.
 -  يتطلب الذهب تكاليف شراء وبيع ورسوم مصنعية في حالة المشغولات.
الأفضل؟
 - لمن يبحث عن عائد ثابت ومضمون دون مخاطرة: الشهادات البنكية خيار مناسب وآمن، خاصة في ظل الفائدة المرتفعة.
 -  ولمن يتحمل المخاطرة ويبحث عن التحوط من انخفاض الجنيه أو التضخم المرتفع على المدى الطويل: الذهب يظل أداة مناسبة.

وأشار الإدريسي: "وبالتالى إذا كنت تسعى لحماية أموالك من التآكل على المدى القصير والحصول على دخل شهري ثابت، فشهادات الادخار بعائد 21%-23% من بنكي مصر والأهلي هي الخيار الأفضل حاليا". 

واختتم: "أما إذا كنت تملك فائضا ماليا وتفكر في استثمار طويل الأجل للتحوط من تراجع العملة، فيمكنك تنويع جزء منه في الذهب". 

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