قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب امتحانات الثانوية.. الأمن يكشف تفاصيل محاولة طالبة التخلص من حياتها
فنلندا: طعـ.ن عدة أشخاص في مركز تسوق واعتقال المنفذ
تفاصيل المباحثات الهاتفية بين بوتين وترامب
ثلاثية انتصارات لفتح الله مع النجمة اللبناني.. رباعية في شباك العهد
عفاريت الأسفلت.. القبض على سائقي 3 سيارات نقل ثقيل عرضوا حياة المواطنين للخطر بأكتوبر| فيديو
ضبط مالك جيم شهير والمدير الإداري في واقعة تركيب كاميرات بحمام السيدات بالمحلة
وزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديم
صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أندريه سيلفا: شقيق جوتا بدأ من بورتو وختم رحلته على الأسفلت
جمعهما الحب وفرقهما الموت.. وفاة سيدة بعد رحيل زوجها بـ3 أيام في طنطا
وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
بدء اجتماع ممثلي الأحزاب المشاركة في قائمة انتخابات الشبوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البلعوطي: طارق مصطفى كلمة السر في تألقي مع البنك الأهلي

عبد العزيز البلعوطي
عبد العزيز البلعوطي
إسلام مقلد

تحدث عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق عن أبرز كواليس الموسم الماضي في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم اليوم، مؤكدًا أن غيابه عن مباراة المصري البورسعيدي الحاسمة في الدوري هو قرار يخص كابتن طارق مصطفى المدير الفني فقط.

وقال "البلعوطي": الموسم الماضي كان صعبًا للغاية، كان عندنا في البنك الأهلي أهداف وطموحات كبيرة، لكنها لم تتحقق في النهاية، اجتهدنا كثيرًا كلاعبين وكجهاز فني بقيادة كابتن طارق مصطفى وكإدارة بقيادة اللواء أشرف نصار، لأن التوفيق لم يكن حليفنا.

وتابع حارس مرمى البنك الأهلي: الموسم القادم سنجتهد أكثر ومع تدعيم الفريق والحفاظ على النجوم سنحقق كل الأهداف والطموحات، ونجعل نادي البنك الأهلي أحد أفضل أندية كرة القدم المصرية.

وواصل حارس مرمى إنبي السابق: ثقة كابتن طارق مصطفى فرقت معي كثيرًا من البداية، هو كان صاحب قرار انضمامي البنك الأهلي وهو يؤمن بقدراتي جيدًا، والحمد لله كنت على قدر ثقته وهو ما أهلني للانضمام إلى منتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن.

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر: كابتن طارق مصطفى يدعمنا دومًا، خصوصًا في المباريات التي لا نكون فيها في مستوانا، يتحدث معنا دومًا عن ضرورة الاجتهاد وتقديم مستويات كبيرة من أجل تحقيق الفوز، وبعد نهاية الموسم اجتمع معنا وشكرا وطالبنا بالمزيد الموسم القادم.

وأردف: كابتن طارق مصطفى يمنحنا الحرية في الملعب ويرفع عنا الضغوط وهذه من أبرز مميزاته، وكابتن محمد العقباوي مدرب حراس المرمى مدرب قوي جدًا ولا يترك شيئًا للصدفة.

واختتم عبد العزيز البلعوطي حديثه قائلًا: لو ركزت مع الانتقادات لن أفعل شيئًا، بسمعها عشان أصلح أخطائي وأطور مستواي وبعدين بسد وداني عنها.

عبد العزيز البلعوطي نادي البنك الأهلي البنك الأهلي دوري نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

ترشيحاتنا

الإضراب في مطارات فرنسا

تأثر300 ألف مسافر وإلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية بسبب إضراب مطارات فرنسا

الاستهداف الاسرائيلي للبنان

عضو فيلق القدس الإيراني الذي استهدف في خلدة بلبنان يدعى قاسم الحسيني

بوتين وترامب

بوتين يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع ترامب.. اليوم

بالصور

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

مصطفي حدوتة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد