ما أفضل شهادات الادخار بأعلى عائد سنوي وشهري ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين، خصوصًا بعد إعلان البنك الأهلي المصري، عن تعديل أسعار العائد على عدد من الشهادات البلاتينية في يونيو 2025، ضمن استراتيجيته لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتوفير أعلى عائد ممكن على المدخرات بالجنيه المصري.

قائمة أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري)

السنة الأولى: 25% بدلًا من 24%

السنة الثانية: 21% بدلًا من 20%

السنة الثالثة: 17% بدلًا من 16%

دورية الصرف: شهرية

مدة الاستثمار: 3 سنوات

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الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج (صرف سنوي)

تم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد المتدرج بانخفاض قدره 1%، لتصبح كالتالي:

السنة الأولى: 27% سنويًا

السنة الثانية: 22% سنويًا

السنة الثالثة: 17% سنويًا

مدة الاستثمار: 3 سنوات

دورية الصرف: سنويًا

الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت

مدة الاستثمار: 3 سنوات

العائد السنوي الثابت: 19.5%

دورية الصرف: شهريًا

الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت (3 سنوات)

عائد شهري ثابت: 21.5% سنويًا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

في أبريل الماضي، جرى خفض العائد على هذه الشهادة بنسبة 2.25%، لتصبح تفاصيلها كالتالي:

عائد ربع سنوي متغير: 25.25% بدلًا من 27.5%

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان

لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.