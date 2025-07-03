عبد العزيز البلعوطي: أبو جبل تاريخ كبير.. وهذا سبب مشاركتي أساسيا مع البنك الأهلي

كشف عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، عن علاقته بمحمد أبو جبل الحارس الدولي ولاعب مودرن سبورت الجديد، في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم اليوم، مؤكدًا أن رحيله عن الفريق لم يؤثر على مركز حراسة المرمى، حيث تحمل مع صبحي المسؤولية كاملة أغلب فترات الموسم الماضي في ظل غيابه للإصابة.

وقال "البلعوطي": علاقتي مع أبو جبل جيدة جدًا، نحن أبناء ناد واحد هو نادي إنبي، وتدربنا معًا كثيرًا، وبالتالي لم تكن لدي أي مشكلة عند انتقالي للبنك الأهلي بسبب تواجد أبو جبل.

وأضاف حارس مرمى البنك الأهلي: محمد أبو جبل قيمة وقامة وتاريخ كبير في كرة القدم المصرية، وتواجده في أي ناد يدفعني لبذل المزيد من الجهد حتى أحصل على فرصتي في المشاركة كحارس مرمى أساسي وهو ما حدث الموسم الماضي مع البنك الأهلي، كما أن التواجد في أي ناد جديد يدفعك لترك بصمة فيه، وهو تحد كبير وحق مشروع لكل لاعب.

وتابع البلعوطي: من الطبيعي أن يغضب أي لاعب بسبب عدم المشاركة في المباريات، خصوصًا لو كان عائدًا من الإصابة، ويبحث عن العودة سريعًا لمستواه المعهود، ولو كنت مكانه “كنت هزعل برضو”.

واختتم عبد العزيز البلعوطي حديثه قائلًا: أبو جبل دائمًا يدعمني ويدعم كل حراس المرمى واللاعبين باعتباره كابتن الفريق، ولم تحدث أي مشكلة بسبب مشاركتي أساسيًا، من يجتهد يحصل على الفرصة والجميع يتمنى له التوفيق.