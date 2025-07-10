عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى قمة.. سعر الذهب يتراجع اليوم الخميس

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 تراجعًا جديدا ، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهات للجرام بدون مصنعية، بعد أن كان قد وصل إلى ذروته عند 5000 جنيه خلال أبريل الماضي، ما يعني خسارة قدرها نحو 400 جنيه دفعة واحدة.

كم سعر الذهب عيار 21 في مصر؟

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10 يوليو 2025 نحو 4610 جنيهات للبيع و4585 جنيهًا للشراء، ليواصل الانخفاض مقارنة بمستويات الأسعار المرتفعة التي سجلها الأيام الماضية.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

وفقًا لآخر تحديث رسمي، جاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

عيار 24: 5268.5 جنيهًا للبيع – 5240 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4829.5 جنيهًا للبيع – 4803.25 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4610 جنيهًا للبيع – 4585 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3951.5 جنيهًا للبيع – 3930 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3073.25 جنيهًا للبيع – 3056.75 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2634.25 جنيهًا للبيع – 2620 جنيهًا للشراء

عيار 9: 1975.75 جنيهًا للبيع – 1965 جنيهًا للشراء

هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب؟

تذبذب الأسعار حاليًا مرتبط بعدة عوامل، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية، وتوقعات الأسواق حيال قرارات الفيدرالي الأمريكي والحرب الجمركية الدائرة بين أمريكا ودول العالم.

لا تزال الأسعار مرشحة لمزيد من التحركات، سواء بالهبوط أو الارتفاع، خلال الساعات أو الأيام المقبلة.



سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 10/7/2025

فيما يلي نظرة شاملة على أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025:

الجرام عيار 21: 4610 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 3316.63 دولارًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

يبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3951.5 جنيهًا للبيع، و3930 جنيهًا للشراء، ويعد هذا العيار من الخيارات الشائعة للشراء في الزفاف والمناسبات نظرًا لسعره المتوسط ومظهره الجذاب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية، التي تختلف من محل صاغة لآخر، حسب نوع المشغولات الذهبية، وماركتها، ومستوى الدقة في التصنيع. وتتراوح المصنعية في مصر حاليًا بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام الواحد، ما يعني أن سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية قد يتراوح بين 4710 و4860 جنيهًا للجرام، حسب تقديرات السوق.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُعد عيار 24 هو الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص، وسجل اليوم 5268.5 جنيهًا للبيع، و5240 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب بقوة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 36880 جنيهًا للبيع، و36680 جنيهًا للشراء، بانخفاض نحو 300 جنيه مقارنة بالسعر المسجل قبل يومين، وهو ما يعكس التغيرات السريعة التي تطرأ على السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضًا جديدا وسط حالة من الترقب بين المواطنين والتجار.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، حافظت أسعار الذهب للأوقية على حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجلت 3316.63 دولارًا للبيع، و3316.34 دولارًا للشراء، رغم التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق، وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية المقبلة.