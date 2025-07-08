عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن التغيرات العالمية المستمرة في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، شهدت الأسواق المصرية حالة من الهدوء والاستقرار اليوم الثلاثاء 8 يوليو حيث حافظت أسعار الذهب والدولار على مستوياتها، ما يعكس حالة من التوازن النسبي ويواصل المواطنون في مصر اهتمامهم الكبير بمتابعة أسعار الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة لحفظ قيمة الأموال والاستثمار طويل الأجل، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (دون احتساب المصنعية) على النحو التالي:

عيار 24: 5309 جنيهات للبيع – 5286 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4866 جنيهًا للبيع – 4845 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4645 جنيهًا للبيع – 4625 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3981 جنيهًا للبيع – 3964 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3097 جنيهًا للبيع – 3083 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2654 جنيهًا للبيع – 2643 جنيهًا للشراء

الأونصة: 165,115 جنيهًا للبيع – 164,404 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 37,160 جنيهًا للبيع – 37,000 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار عالميًا: 3337.23 دولارًا

ويُقبل المصريون بشكل ملحوظ على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولًا في السوق المحلي، بينما يفضل البعض خاصة في المحافظاتالساحلية شراء عيار 18 لما يتمتع به من تصميمات عصرية وأسعار مناسبة عند اقتناء المشغولات الذهبية.

على صعيد آخر، سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث لم تشهد البنوك أي تحركات جديدة في الأسعار، وهو ما يعكس حالة من الثبات بعد موجة من التغيرات المحدودة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.

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