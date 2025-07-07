جولد بيليون: انخفاض سعر الذهب العالمي مع تقدم مفاوضات الرسوم الجمركية

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في اتفاقيات تجارية متعددة، وأعلن عن تمديد إعفاءات الرسوم الجمركية لعدة دول، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعد ملاذا آمنا.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.8% ليسجل ادنى مستوى عند 3300 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عن المستوى 3341 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3310 دولارات للأونصة، وفق جولد بيليون.



يأتي انخفاض الذهب اليوم بعد ان استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% بعد أن شهد أسبوعين متتاليين من التراجع، ليبدأ هذا الأسبوع على تراجع إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يوما.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدة اتفاقيات تجارية في الأيام المقبلة، وستخطر الدول الأخرى برسوم جمركية أعلى بحلول 9 يوليو، على أن تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في 1 أغسطس.

سبب هذا الإعفاء قصير الأجل من الولايات المتحدة في زيادة التخلي عن استثمارات الملاذ الآمن مما دفع الذهب إلى التراجع، خاصة مع تعافي في مستويات الدولار الأمريكي الذي حافظ على معظم مكاسب الأسبوع الماضي عقب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، ليزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.



في أبريل الماضي أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50%، قبل تأجيل تاريخ سريان جميع هذه الرسوم باستثناء 10% منها حتى 9 يوليو، مما ويمنح التاريخ الجديد مهلة لمدة ثلاثة أسابيع.



بالإضافة إلى هذا صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تؤيد السياسات المعادية لأمريكا ومجموعة دول البريكس، دون توضيح أو تفصيل بشأن السياسات المعادية لأمريكا.



الجدير بالذكر أن تهديدات ترامب لم تساهم كثيرًا في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، نظرًا لأن تمديده للموعد النهائي يؤخر تأثير الرسوم التجارية على الأسواق. الجدير بالذكر أيضاً أن واشنطن لم توقع سوى عدد قليل من الصفقات التجارية تحديدًا مع المملكة المتحدة والصين وفيتنام منذ أبريل، الأمر الذي ينكر إلى حد كبير ادعاءات ترامب بإبرام 90 صفقة تجارية على الأقل خلال 90 يومًا.



من جهة أخرى نجد أن المخاوف من التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد أدى إلى توقعات بتباطؤ تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. لتظهر توقعات الأسواق أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفضًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، ليصل إجمالي التوقعات إلى تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.



تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 24 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 4509 عقود مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1135 عقدا.



ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تراجع في الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.



أسعار الذهب محلياً

تراجع سعر الذهب المحلي اليوم الاثنين عند الافتتاح قبل أن يبدأ في التعافي مجدداً وذلك في ظل اختلاف تأثير العوامل المؤثرة على حركة السعر اليوم سواء تراجع سعر الذهب العالمي أو تعافي سعر الصرف.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4615 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4625 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد أن تراجع خلال تداولات الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق جلسة الأمس عند 4635 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4640 جنيها للجرام.



تراجع سعر الذهب المحلي اليوم يأتي بعد يومين من التذبذب في تداولات ليتأثر اليوم بتراجع سعر الذهب العالمي بسبب ضعف الطلب على الملاذ الآمن وتعافي مستويات الدولار الأمريكي، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على الذهب المحلي عند الافتتاح.



بينما من جهة أخرى بدأ الذهب المحلي في التعافي التدريجي بعد الافتتاح وذلك بسبب ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل تدريجي ساعد على ارتفاع عملية تسعير الذهب ليقلص الذهب من خسائره الناتجة عن تراجع سعر الذهب العالمي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم الاثنين وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات من رئيس الولايات المتحدة ترامب بشأن تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية والتوصل إلى عدد من الاتفاقيات التجارية.

افتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على تراجع مقارنة مع التذبذب الذي سيطر على تداولاته خلال اليومين الماضيين، يأتي هذا بسبب تأثر سعر الذهب المحلي بحركة الذهب العالمي اليوم الذي افتتح تداولات الأسواق على تراجع.

انخفض الذهب العالمي اليوم إلى المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يمثل دعم بسبب تواجد المتوسط المتحرك 5 يوم، وكسر هذا المستوى يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف المستوى 3285 ثم 3250 دولارا للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

تراجع الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 4615 جنيها للجرام قبل أن يبدأ في التعافي من هذا المستوى ولكن بشكل محدود بسبب الضغط السلبي الواقع عليه بعد أن كسر منطقة المستوى 4640 جنيها للجرام.