مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 ارتفاعًا في سعر الجرام عيار 21، حيث صعد بقيمة 10 جنيهات دفعة واحدة، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب.

كم أسعار الذهب عيار 21 في مصر؟

سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 4620 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بذلك 10 جنيهات، مدفوعًا برد فعل الأسواق على قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا واستهلاكًا في السوق، ويعكس تحركه مؤشرات واضحة على توجهات الطلب والعرض.



كم سعر 1 جرام من الذهب؟

تاليًا قائمة بأسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 بدون المصنعية:

عيار 24: 5280 جنيهًا للبيع – 5251 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4840 جنيهًا للبيع – 4814 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4620 جنيهًا للبيع – 4595 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3960 جنيهًا للبيع – 3939 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3080 جنيهًا للبيع – 3063 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2640 جنيهًا للبيع – 2626 جنيهًا للشراء

هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب؟

رغم القرار الثابت من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، إلا أن احتمال تقلب أسعار الذهب لا يزال قائمًا، خاصة في ظل التغيرات العالمية المستمرة في السياسات النقدية الأمريكية وأسعار الطاقة وتوترات التجارة الدولية.

ويُرجح بعض المحللين أن تشهد الأسعار تحركًا صعوديًا محدودًا في الأيام المقبلة، إذا استمر الذهب في جذب رؤوس الأموال الهاربة من أدوات الدين.

سعر الذهب اليوم 10/7/2025

أدناه نظرة سريعة على أسعار الذهب اليوم في السوق:

عيار 21: 4620 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا

الأوقية محليًا: 164226 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 3317.52 دولارًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

عيار 18 خيارًا مفضلاً للمقبلين على الزواج وذوي الميزانيات المتوسطة، وقد سجّل سعره اليوم:

3960 جنيهًا للبيع

3939 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام حسب نوع المشغولات الذهبية ومكان البيع، يصل سعر جرام الذهب عيار 21 من 4720 جنيهًا وحتى 4870 جنيهًا تقريبًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجّل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، والأكثر استخدامًا في السبائك والاستثمار، الأسعار التالية:

5280 جنيهًا للبيع

5251 جنيهًا للشراء

ويعد هذا العيار خيارًا ممتازًا للراغبين في الادخار طويل الأجل دون خسائر كبيرة في حال البيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي:

36960 جنيهًا للبيع

36760 جنيهًا للشراء

ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، وهو ما يجعله أداة استثمارية شائعة بين المتعاملين في السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

تسود حالة من الترقب في سوق الذهب بعد القرار النقدي الأخير، مع توقعات باستمرار التذبذب ما بين الارتفاع المحدود أو الثبات، اعتمادًا على الأداء العالمي للذهب وسعر الدولار محليًا.

ويستعد السوق لفترة حساسة قد تحمل تحركات مفاجئة في الأسعار، خاصة مع قرب إصدار تقارير أمريكية جديدة عن التضخم والبطالة، والتي تؤثر على قرار الفيدرالي بشأن الفائدة.

سعر الذهب عالميًا

على مستوى السوق العالمي، سجلت الأوقية اليوم 3317.52 دولارًا، وهو مستوى يظهر استقرارًا نسبيًا.