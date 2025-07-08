أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 4625 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، تراجعا ملحوظا خلال تعاملات السوق المحلية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع صعود أسعار الأونصة عالميا.

سعر الذهب

انخفاض أسعار الذهب يعيد النشاط لمحلات الصاغة

أدى التراجع المفاجئ في أسعار الذهب إلى انتعاش نسبي في حركة الشراء داخل محلات الصاغة، خاصة من قبل المواطنين المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تهم العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، نظرا لكونه ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال.

العوامل المؤثرة على الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بعوامل العرض والطلب، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية.

الأسعار الحالية كالتالي:

عيار 24: 5286 جنيه للبيع – 5263 جنيه للشراء

عيار 22: 4845 جنيه للبيع – 4824 جنيه للشراء

عيار 21: 4625 جنيه للبيع – 4605 جنيه للشراء

عيار 18: 3964 جنيه للبيع – 3947 جنيه للشراء

عيار 14: 3083 جنيه للبيع – 3070 جنيه للشراء

عيار 12: 2643 جنيه للبيع – 2631 جنيه للشراء

الأونصة: 164404 جنيه للبيع – 163693 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 37000 جنيه للبيع – 36840 جنيه للشراء

سعر الأونصة عالميا: 3315.41 دولار

الاختلاف في الأسعار: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقا لتكاليف المصنعية.

تنوع أعيرة الذهب في السوق

تتنوع أعيرة الذهب المعروضة في السوق المصرية لتلبية مختلف الاحتياجات:

عيار 24: الأعلى نقاء بنسبة 99.99%، ويستخدم غالبا في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

عيار 21: الأكثر انتشارا بين المصريين، ويستخدم في تصنيع الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية.

عيار 18: يتميز بسعره المناسب وتصميماته العصرية، ويفضله الكثير من الشباب.

لماذا تراجعت أسعار الذهب محليا رغم الصعود العالمي؟

رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا، إلا أن السوق المحلية سجلت تراجعا ملحوظا نتيجة عدة أسباب، من أبرزها:

تذبذب سعر الأونصة في بعض جلسات التداول العالمية

تقلبات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

زيادة المعروض المحلي من الذهب مع تراجع مؤقت في الطلب

تأثر السوق بالتطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية

قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة

عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى منذ شهرين

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب صعودها القوي، حيث سجلت الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين.