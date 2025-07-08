انطلاق قطار التعريفات الجمركية يدفع الذهب نحو الارتفاع

شهدت أسعار الذهب تداولات طفيفة يوم الثلاثاء حيث تأثر بالطلب على الملاذ الآمن عقب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية على شركائه التجاريين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3324 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3340 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



يشهد الذهب استقرار خلال الجلسات الأخيرة ليتحرك بشكل عرضي بالرغم من محاولات الصعود والهبوط التي يشهدها والتي لا تكتمل ليظل الاتجاه العرضي هو السائد حالياً.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبلاغ شركائه التجاريين بأن التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة ستبدأ في الأول من أغسطس، ليبدأ مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام حيث تم تحديد التعريفات الجمركية على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25%.

وأكد ترامب أن الموعد النهائي لتطبيق التعريفات في الأول من أغسطس ثابت، ولكنه سيدرس تمديدها إذا قدمت الدول مقترحات. وقد تم تحديد الرسوم الجمركية المتبادلة عند 10% حتى 9 يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات، ولكن لم يتم التوصل إلا إلى اتفاقيات مع بريطانيا وفيتنام حتى الآن.



تسببت تصريحات ترامب وفرضه لتعريفات جمركية باهظة على العديد من الدول الأسيوية والأفريقية في أن يقلص الذهب من خسائره خلال جلسة الأمس بالإضافة إلى تعافي أيضاً في مستويات الدولار الأمريكي.



حركة الذهب اليوم تظهر أن المتداولين غير منزعجين نسبيًا من خطابات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، خاصة أن ارتفاع مستويات الدولار والعائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الذي ارتفع بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين زاد من الحد من مكاسب الذهب، لأن ذلك يزيد من ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الغير مدر للعائد.

كان الذهب قد شهد أداءً محدودًا إلى حد كبير خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان العزوف عن المخاطرة بشأن رسوم ترامب الجمركية محدودًا، في حين دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المتداولين إلى توقع احتمالية أقل لانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

من المقرر صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول خطط البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وحافظ البنك الفيدرالي على موقف متشدد إلى حد كبير خلال الاجتماع، ولم يظهر أي التزام بمزيد من التيسير النقدي.

يذكر أن رسوم ترامب الجمركية قد أثارت مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب محلياً.

تحرك الذهب المحلي بشكل عرضي خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن شهد ارتفاع خلال تداولات الأمس، من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل تدريجي في البنوك.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4650 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4645 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق عند المستوى 4645 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4615 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب المحلي يوم أمس جاء بدعم من تعافي الذهب العالمي في وقت متأخر بسبب تصريحات ترامب التجارية، هذا بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي الذي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حالياً في البنوك.

اليوم تحرك سعر الذهب المحلي بشكل عرضي بسبب حركة الذهب العالمي ولكن يبقى هناك دعم من التحرك الإيجابي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تحرك الذهب العالمي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد تصريحات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى جانب ارتفاع عوائد السندات مما يحد من مكاسب الذهب ليكون تحرك الذهب عرضي نتيجة تداخل هذه العوامل.

استقر الذهب المحلي في تداولاته خلال جلسة اليوم وذلك بعد أن شهد ارتفاع خلال تداولات الأمس، حيث وجد الذهب الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية إلى جانب استقرار حركة الذهب العالمي.

ارتد سعر الذهب العالمي لأعلى بعد أن لامس المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند المستوى 3300 دولار للأونصة ليستقر في التداول فوق منطقة المستوى 3325 دولار للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 38.2% بينما يظهر مؤشر الزخم حيادية في حركته.

أما عن السعر المحلي:

يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً حول المستوى 4650 جنيه للجرام بعد أن قام بجمع بعض الزخم الإيجابي الذي دفعه إلى الابتعاد عن المستوى 4600 جنيه للجرام، ليحاول حاليا الاستمرار في الصعود