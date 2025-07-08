استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك في بداية تعاملات اليوم.

وسجّل متوسط السعر المعلن من البنك المركزي المصري للريال السعودي نحو 13,37 جنيهًا للشراء، و13,41 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس توازنًا في السوق مدعومًا بتوافر المعروض من العملة.

وجاءت أسعار الريال السعودي في 5 من أبرز البنوك العاملة في مصر كالتالي:

البنك الأهلي المصري

شراء 13.43 جنيه

بيع 13.50 جنيه

بنك مصر

شراء 13,34 جنيه

بيع 13,41 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء 13,43 جنيه

بيع 13,50 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء 13.13 جنيه

بيع 13.18 جنيه

بنك القاهرة

شراء 13.44 جنيه

بيع 13.51 جنيه



ويُرجّح محللون أن يستمر استقرار سعر الريال خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع انتظام التحويلات من الخارج، واستعداد البنوك لتلبية الطلب المرتفع من المواطنين المسافرين إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

وتشير المؤشرات إلى أن استقرار سعر الريال يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في ضبط سوق الصرف، مع تحسّن تدفقات العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد.