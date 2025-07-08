قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذنوب تجلب الفقر.. احذر 17 معصية يقع فيها كثيرون بسهولة
الامتحان بـ200 جنيه .. تفاصيل رسمية بشأن "نظام التحسين" في البكالوريا المصرية
الطقس اليوم.. ارتفاع الرطوبة أعلى من الطبيعي والحرارة تصل 44 درجة
حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة
كارثة نهر جوادالوبي.. 100قتيل في فيضانات تكساس وترامب يزور الولاية المنكوبة
هناء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: بيساوم فتيات على صورهم
رغم موافقة بيراميدز.. رغبة إبراهيم عادل تعرقل رحيله للجزيرة الإماراتي
20 % لأعمال السنة بالتعليم الأساسى في القانون الجديد.. اعرف التفاصيل
امتحانات الثانوية العامة 2025 | طلاب النظام القديم يؤدون الديناميكا اليوم
انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد
فضل سورة الفلق.. تنجيك من 7 مصائب يومية فلا تضيعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين وتطورات الرسوم الأمريكية وزيادة إنتاج «أوبك+»

النفط
النفط
وكالات

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعاً بنحو 2% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تقييم المستثمرين للتطورات الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة إنتاج «أوبك+» التي تجاوزت التوقعات لشهر أغسطس .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.4% لتسجّل 69.29 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.4% إلى 67.60 دولار للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأ يوم أمس الاثنين بإبلاغ شركائه التجاريين، ومن بينهم موردون رئيسيون مثل كوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب مصدرين أصغر حجماً مثل صربيا وتايلاند وتونس، بأن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس ، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام.

وأدت تلك الرسوم إلى حالة من الضبابية في الأسواق، مع تصاعد المخاوف من تأثيرها السلبي المحتمل على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الطلب على النفط.

ورغم ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى أن الطلب لا يزال قوياً، خصوصاً في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما قدم دعماً للأسعار. وكانت بيانات صادرة عن مجموعة السفر «AAA» الأسبوع الماضي قد أظهرت أن نحو 72.2 مليون أميركي يُتوقع أن يسافروا لمسافة تزيد على 80 كيلومتراً خلال عطلة الرابع من يوليو تموز، وهو رقم قياسي.

وفي ظل اقتراب موسم العطلات، أبدى المستثمرون تفاؤلاً، حيث كشفت بيانات صادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية يوم أمس الاثنين، أن مديري الأموال زادوا من صافي مراكزهم الشرائية في عقود وخيارات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو تموز.

زيادة إنتاج أوبك+

أما من ناحية الإمدادات، فقد اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها ضمن تحالف «أوبك+» يوم السبت الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال أغسطس، متجاوزين الزيادات البالغة 411 ألف برميل التي تم تنفيذها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

ويُزيل هذا القرار آخر التخفيضات الطوعية التي كانت تبلغ نحو 2.2 مليون برميل يومياً. ويتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن تعلن «أوبك+» عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر أيلول، خلال اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس.

مع ذلك، أشار محللون إلى أن الزيادة الفعلية في الإنتاج حتى الآن كانت دون المستويات المُعلنة، وأن معظم الكميات الإضافية جاءت من السعودية.

أسعار النفط الرسوم الجمركية الأميركية أوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

ترشيحاتنا

مجلس النواب

تعديلات قانون التعليم تمنح المعلمين حق البقاء حتى نهاية العام الدراسي بعد بلوغ التقاعد

سنترال رمسيس

النواب: الاتصالات صمدت أمام حريق سنترال رمسيس.. والتحقيقات جارية لكشف الأسباب

القائمة الوطنية

أمين تنظيم حماة الوطن: أبرز مخرجات الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية تشكيل لجنة إعلامية لها

بالصور

129 شركة سيارات مهددة بالانهيار الشديد في الصين بسبب تدهور السوق

الصين
الصين
الصين

الكوع والركبتين.. وصفات طبيعية لتفتيح البقع الداكنة

تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد