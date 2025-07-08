سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم 8-7-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك بشكل نسبي وملحوظ.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء:
1 دينار كويتي : 158 جنيها مصريا
5 دينار كويتي: 789 جنيها مصريا
10 دينار كويتي: 1,578 جنيها مصريا
25 دينار كويتي : 3,945 جنيها مصريا
50 دينار وكويتي: 7,889 جنيها مصريا
100دينار كويتي: 15,778 جنيها مصريا
500 دينار كويتي: 78,890 جنيها مصريا
1000 دينار كويتي: 157,780 جنيها مصريا
5000 دينار كويتي: 788,900 جنيها مصريا
10000 دينار كويتي: 1.577,800 جنيه مصري
ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.