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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم 8-7-2025 أمام  الجنيه المصري في البنوك بشكل نسبي وملحوظ.
 

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء:

1 دينار كويتي : 158 جنيها مصريا

5 دينار كويتي: 789 جنيها مصريا

10 دينار كويتي: 1,578 جنيها مصريا

25 دينار كويتي  : 3,945 جنيها مصريا

50 دينار وكويتي: 7,889 جنيها مصريا

100دينار كويتي:  15,778 جنيها مصريا

500 دينار كويتي: 78,890 جنيها مصريا

1000 دينار كويتي: 157,780 جنيها مصريا

5000 دينار كويتي: 788,900 جنيها مصريا

10000 دينار كويتي: 1.577,800 جنيه مصري
 

ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.

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