استقرار أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الاثنين 7 يوليو 2025

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025،، وسط توازن بينالعرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة

سبيكة 1 جرام: حوالي 5507.14 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: نحو 13667.85 جنيه

سبيكه 5 جرام : نحو 27110.70 جنيه

سبيكة 10 جرامات: حوالي 54121.40 جنيه

سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 108242.80 جنيه



سبيكة 50 جرامًا: حوالي 270057.00 جنيه

سبيكة 100 جرام: نحو 540014.00 جنيه



ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.