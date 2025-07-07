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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الاثنين 7 يوليو 2025

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025،، وسط توازن بينالعرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة

سبيكة 1 جرام: حوالي 5507.14  جنيه

سبيكة 2.5 جرام: نحو 13667.85 جنيه

سبيكه 5 جرام : نحو 27110.70 جنيه

سبيكة 10 جرامات: حوالي 54121.40  جنيه

سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا  108242.80 جنيه
 

سبيكة 50 جرامًا: حوالي 270057.00 جنيه

سبيكة 100 جرام: نحو 540014.00 جنيه
 

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.

الذهب جرام سبيكه 5 جرام جرامات جرامًا

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