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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط أسعار النفط بعد إعلان أوبك+ زيادة مفاجئة في الإنتاج

هبوط أسعار النفط
هبوط أسعار النفط
أ ش أ

شهدت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات اليوم الإثنين في الأسواق الآسيوية، بعد أن أعلنت مجموعة أوبك+ عن زيادة أكبر من المتوقع في الإنتاج بدءاً من أغسطس المقبل، ما أثار مخاوف واسعة بشأن وفرة الإمدادات.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.1% ليصل إلى 67.50 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 2.1% إلى 65.59 دولاراً للبرميل؛ بحسب ما نقله موقع "إنفستنج" الأمريكي.

ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب سجلها الخامان الأسبوع الماضي تراوحت بين 1% و2%، عقب خسائر حادة تجاوزت 10% في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي.
وأعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في تحالف يُعرف بـ"أوبك+"، أمس الأول السبت، عن رفع الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى زيادات أكثر تحفظاً.

وتفوق الزيادة الجديدة نظيراتها التي أُقرّت في الأشهر الثلاثة السابقة (مايو ويونيو ويوليو)، والتي بلغت كل منها 411 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الوتيرة الأصلية لخفض الإمدادات بشكل تدريجي.

ووفقاً للبيان الصادر عن المجموعة، من المرجح النظر في زيادة إضافية مماثلة (548 ألف برميل يومياً) خلال اجتماعها المقبل في 3 أغسطس، ما يشير إلى نية واضحة للتخلي عن الخفض الطوعي الذي كانت قد تبنّته مطلع العام، والذي بلغ 2.2 مليون برميل يومياً.

وفي السياق نفسه، تواصل الأسواق مراقبة التطورات المرتبطة بالمفاوضات التجارية الامريكية، خاصة في ظل مؤشرات على أن الرئيس دونالد ترامب قد يمدد المهلة المقررة لفرض رسوم جمركية جديدة من 9 يوليو إلى 1 أغسطس، مما يضيف مزيداً من الضبابية على توقعات الطلب العالمي.

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