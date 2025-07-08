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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

الذهب
الذهب
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 في مصر، بالتزامن مع التغيرات العالمية في سعر الأونصة بالدولار. 

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وادخار القيمة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية):

عيار 24: سعر البيع 5309 جنيه – سعر الشراء 5286 جنيه

عيار 22: سعر البيع 4866 جنيه – سعر الشراء 4845 جنيه

عيار 21: سعر البيع 4645 جنيه – سعر الشراء 4625 جنيه

عيار 18: سعر البيع 3981 جنيه – سعر الشراء 3964 جنيه

عيار 14: سعر البيع 3097 جنيه – سعر الشراء 3083 جنيه

عيار 12: سعر البيع 2654 جنيه – سعر الشراء 2643 جنيه

الأونصة: سعر البيع 165,115 جنيه – سعر الشراء 164,404 جنيه

الجنيه الذهب: سعر البيع 37,160 جنيه – سعر الشراء 37,000 جنيه

الأونصة بالدولار: 3337.23 دولار

تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها المباشر بحركة الأوقية في الأسواق العالمية، وكذلك بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق المحلية تترقب أي تغيرات قد تطرأ.

ويُقبل المصريون بشكل أكبر على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولاً في السوق المحلية، بينما يفضل البعض عيار 18 عند شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، خاصة في المحافظات الساحلية.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 37,160 جنيه للبيع اليوم، وهو ما يجعله خيارًا مفضلاً للراغبين في الادخار، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 3337.23 دولار، مما يعكس حالة التذبذب الحذر في الأسواق الدولية.
 

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري

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