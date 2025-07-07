300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 تراجعًا مفاجئًا بعدما كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 4610 جنيهات للبيع مقارنة بتعاملات أمس، حيث هبط بنحو 30 جنيهًا دفعة واحدة بشكل غير متوقع، مما زاد حالة الترقب والقلق لدى المستثمرين والمشترين في الأسواق.

سعر الجنيه الذهب يفقد 300 جنيه

ولم يقتصر الهبوط على الجرامات فقط، بل طال أيضًا الجنيه الذهب الذي سجل تراجعًا قويًا بنحو 300 جنيه، حيث بلغ سعره اليوم 36880 جنيهًا للبيع بعد أن كان يسجل 37200 جنيه قبل يومين ، مما يعكس التغيرات السريعة التي تهيمن على سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 7/7/2025

وجاءت أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة وفق آخر تحديث على النحو التالي:

- عيار 24: 5268.5 جنيهًا للبيع، 5240 جنيهًا للشراء

- عيار 22: 4829.5 جنيهًا للبيع، 4803.25 جنيهًا للشراء

- عيار 21: 4610 جنيهًا للبيع، 4585 جنيهًا للشراء

- عيار 18: 3951.5 جنيهًا للبيع، 3930 جنيهًا للشراء

- عيار 14: 3073.25 جنيهًا للبيع، 3056.75 جنيهًا للشراء

- عيار 12: 2634.25 جنيهًا للبيع، 2620 جنيهًا للشراء

- عيار 9: 1975.75 جنيهًا للبيع، 1965 جنيهًا للشراء

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل كما أشرنا 36880 جنيهًا للبيع، و36680 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية عالميًا

على صعيد الأوقية، استقرت أسعار الذهب عالميًا عند 3316.63 دولارًا للبيع و3316.34 دولارًا للشراء، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لأي تطورات اقتصادية عالمية أو قرارات نقدية قد تؤثر على حركة الأسعار في الأسواق الدولية والمحلية.

هل الوقت مناسب للشراء؟

مع التراجع الذي سجله سعر الذهب اليوم، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية بين المصريين، أصبح السؤال الأكثر تكرارًا هو: هل هذا هو الوقت المثالي للشراء؟ وينصح خبراء الاستثمار بالتحلي بالهدوء والمتابعة المستمرة لحركة السوق، إذ لا تزال الأسعار مرشحة لتحركات جديدة سواء بالارتفاع أو الهبوط خلال الساعات المقبلة.

توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع عدد من المحللين استمرار موجة التذبذب في أسعار الذهب محليًا، مع احتمالات بتحركات قد تصل إلى 30 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا للجرام الواحد خلال الجلسة الواحدة، بحسب المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة المضافة، والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر حسب نوع المشغولات الذهبية وماركتها، وعادة ما تتراوح المصنعية بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام الواحد.