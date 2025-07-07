الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف التجارية عقب تمديد مهلة الرسوم الجمركية الأمريكية

نراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية، وإعلانه عن تمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية على عدد من الدول، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3305.22 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 3317.40 دولار.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدة اتفاقيات تجارية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الدول المعنية ستُخطر بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة بحلول 9 يوليو ، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس.

وكان ترامب قد أعلن في أبريل فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، إضافة إلى رسوم تصاعدية قد تصل إلى 50%. ثم قررت الإدارة الأمريكية تأجيل تطبيق معظم تلك الرسوم باستثناء الـ10%، مانحة الدول المتأثرة مهلة إضافية حتى 9 يوليو.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا» لرويترز: «هذا الإرجاء الأمريكي قصير الأجل هو ما يضغط على أسعار الذهب حالياً».

وفي سياق متصل، أدّت المخاوف من التضخم الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية إلى خفض التوقعات بشأن وتيرة تخفيض معدلات الفائدة من جانب الفدرالي الأمريكي. وتُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق لم تعد تتوقّع خفضاً وشيكاً في معدلات الفائدة هذا الشهر، بينما تُسعّر حالياً احتمال تنفيذ خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية العام.