معتز وائل: ذهبية كأس العالم نتاج مجهود عامين.. هدفي القادم ميدالية في بطولة العالم للكبار

أعرب معتز وائل لاعب منتخبنا الوطني للخماسي الحديث ، وصاحب ذهبية نهائي كأس العالم ، عن سعادته وفخره بتحقيق ذهبية نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث والذي استضافته ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية واختتمت منافساتها أمس .

وقال معتز : " فخور بإنجاز اليوم خاصة وأنها الذهبية الثانية لي في سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث للعام الجاري بعد إحرازي ذهبية جولة المجر ، وكذا كونها جاءت بعد اسبوع واحد من حصدي لذهبية بطولة العالم للناشئين ".

وتوجه معتز بالشكر لأسرته ومدربيه وأصدقاءه ولكل من شجعه أمس حتى تمكن من حصد الميدالية ، مشددا على أن المنافسة كانت قوية جدا ولكنه بالاخير إستطاع أن يتفوق ويحصد الذهب وبفارق 9 نقاط عن صاحب الميدالية الفضية .

و أكد معتز أن دعم المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث ، ودعم الاتحاد للاعبيه هو سر نجاح اللعبة وسر تحقيق النتائج المتميزة .

وتوجه صاحب ذهبية نهائي كأس العالم بتحية خاصة لياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث على المجهود الكبير الذي بذله معه طوال عامين حتى تمكن من الوصول الى هذا المستوى .

وأعلن معتز وائل عن مشاركته في بطولة العالم للتتابعات والتي سوف تنطلق منافساتها غدا الثلاثاء مع شقيقه عمر وائل .

و اختتم معتز وائل تصريحاته مؤكدا أن طموحه وهدفه القادم هو إحراز ميدالية في بطولة العالم للكبار ، و يعتبر نتائجه في كأس العالم بداية نحو تحقيق هذا الحلم .