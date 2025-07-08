أسعار الذهب تستقر وسط توترات الرسوم الجمركية وارتفاع الدولار الأمريكي

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، في حين حدّ ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة من مكاسب المعدن النفيس.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 3331.07 دولاراً للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3340.70 دولاراً.

وكان ترامب قد بدأ يوم الاثنين إبلاغ شركاء التجارة بأن الرسوم الأميركية الأعلى ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس آب، في ما يمثل مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد ترامب أن موعد الأول من أغسطس آب نهائي لتطبيق الرسوم، لكنه أشار إلى إمكانية منح تمديدات للدول التي تتقدّم بمقترحات.

وكانت «الرسوم المتبادلة» قد حُدد سقفها عند 10% حتى التاسع من يوليو تموز لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لكن لم تُبرم حتى الآن سوى اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام.

اليوم الثلاثاء، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، في حين حدّ ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة من مكاسب المعدن النفيس.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 3331.07 دولاراً للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3340.70 دولاراً.

وكان ترامب قد بدأ يوم الاثنين إبلاغ شركاء التجارة بأن الرسوم الأميركية الأعلى ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس آب، في ما يمثل مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد ترامب أن موعد الأول من أغسطس آب نهائي لتطبيق الرسوم، لكنه أشار إلى إمكانية منح تمديدات للدول التي تتقدّم بمقترحات.

وكانت «الرسوم المتبادلة» قد حُدد سقفها عند 10% حتى التاسع من يوليو تموز لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لكن لم تُبرم حتى الآن سوى اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام.