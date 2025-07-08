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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 .

وسجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من الثبات في الأسعار بعد موجة من التحركات المحدودة خلال الأيام الماضية.

وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر


49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB

49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.
 

وتأتي هذه الأسعار المستقرة قبل بدء عطلة عيد الأضحى التي أعلن عنها البنك المركزي، وتشمل جميع البنوك العاملة في مصر، ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.

سعر الدولار الأمريكي الأهلي المصري بعض البنوك

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