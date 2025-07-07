قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ملايين جنيه.. انفراجة بالزمالك بعد انتقال ياسين مرعي للأهلي
أحمد موسي: بعض البرامج لن تظهر على الهواء بسبب حريق سنترال رمسيس
انفجار سيارة مفخخة داخل مبنى الأمن الجنائي بوسط دمشق
تعطل صرف السلع التموينية بعدد من مناطق القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس
طارق العكاري: إثيوبيا تحاول الحصول على إقليم صومالي لعمل منفذ بحري
السفير البريطاني يودع القاهرة بكلمة مؤثرة: سأفتقد المصريين.. أنتم عائلتي
إصابات طفيفة بسبب الأدخنة .. لحظة إسعاف مصابي حريق سنترال رمسيس
القومي لتنظيم الاتصالات: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس
مفاجآت سارة بـ"التعليم الفني" بعد التعديلات الجديدة للقانون|ماذا أعلن نائب الوزير اليوم؟
زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 10,300 جنيه بعد أسبوعين
إصابات طفيفة .. مصدر أمني لـ «صدى البلد»: لا وفيات في حريق سنترال رمسيس
ماذا تقدم كيا تاسمان 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحالف نصف سكان العالم لتقليل التبعية| مكاسب اقتصادية لمصر والبريكس لإنهاء هيمنة الدولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وتنامي التوجهات الحمائية من قِبل الغرب، تبرز خطوة انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس كتحول استراتيجي محوري يحمل في طياته أبعادًا مالية واقتصادية عميقة.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ جادة نحو تحقيق استقلال اقتصادي وتقليل التبعية للنظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي.

توجه استراتيجي نحو السيادة الاقتصادية

وأوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لا يُعد مجرد تحرك دبلوماسي، بل يمثل توجهًا استراتيجيًا نحو الاستقلال المالي، وتحرير القرار الاقتصادي من قيود التبعية النقدية والسياسية للغرب.

وأكد أن التحول نحو استخدام عملات بديلة أو تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء في البريكس، من شأنه أن يخفف الضغط عن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، الذي يتأثر بشكل كبير بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد بالدولار.

فوائد اقتصادية مباشرة لتقليل الاعتماد على الدولار

وبحسب الشامي، فإن تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية من خلال التعامل بالعملات الوطنية بين أعضاء التكتل، يمثل خطوة جوهرية لتحسين الوضع المالي الداخلي لمصر. ويضيف أن ذلك سيساهم في خفض تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والطاقة، ما ينعكس إيجابًا على الميزانية العامة ويقلل من أعباء التمويل الخارجي.

شراكات استراتيجية مع قوى صناعية وزراعية كبرى

ولفت الدكتور الشامي إلى أن دول البريكس تمثل أكثر من 50% من سكان العالم وتنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب، ما يجعل التعاون معها خيارًا استراتيجيًا لمصر، خاصة في ظل محاولات تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة خارج منظومة الوسطاء الغربية.

وأضاف أن الانضمام إلى هذا التكتل يفتح الباب أمام شراكات مع قوى صناعية وتكنولوجية مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، وهو ما يتيح لمصر فرصة توطين التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.

نحو نظام مالي عالمي بديل

ويرى الشامي أن الظروف الدولية الحالية أصبحت مهيأة لطرح بدائل حقيقية للنظام المالي العالمي القائم على هيمنة الدولار، خاصة بعد أن تحولت العقوبات الاقتصادية الأمريكية إلى أداة سياسية لمعاقبة الخصوم. ويؤكد أن إطلاق عملة بديلة للدولار بين دول البريكس قد يُخفف من ما وصفه بـ"الابتزاز الاقتصادي الأمريكي"، ويوفر هامشًا أوسع من الاستقلال المالي والسياسي للدول الأعضاء.

التحول المدروس.. من العملة إلى الإدارة

وفي ختام حديثه، شدد الشامي على أن فك الارتباط بالدولار لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تشمل توحيد السياسات النقدية، وتكامل الأسواق المالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام داخل التكتل.

وقال: "المعركة الحقيقية ليست في إعلان عملة جديدة، بل في إدارتها بفعالية واستقرار لضمان نجاح هذا المشروع الطموح."

بداية طريق جديد في النظام العالمي

انضمام مصر إلى البريكس ليس مجرد انخراط في تكتل اقتصادي جديد، بل هو خطوة على طريق إعادة تشكيل موقعها في النظام العالمي، نحو مزيد من الاستقلال والتنوع في التحالفات الاقتصادية.

البريكس مصر الدولار الأمريكي الدولار روسيا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

قطار - أرشيفية

سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان

الزمالك

مفاجأة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك.. تفاصيل

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تنفي وجود حريق بأحد القطارات الروسية الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية

حريق سنترال رمسيس.. تعطل خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في القاهرة والجيزة

حريق سنترال رمسيس.. تعطل خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في القاهرة والجيزة

تمويل المناخ

قادة البريكس: على الدول الغنية تمويل جهود المناخ في الجنوب العالمي

بالصور

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تنقص الوزن والسكر .. اكتشف فوائد حبوب شهيرة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد