مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في بعض العملات، بينما سجلت فروقًا طفيفة في الشراء والبيع.

أسعار الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.40 جنيه

سعر البيع: 49.27 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 58.20 جنيه

سعر البيع: 58.03 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 67.46 جنيه

سعر البيع: 67.26 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 13.17 جنيه

سعر البيع: 13.14 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 162.07 جنيه

سعر البيع: 161.56 جنيه

يُذكر أن أسعار العملات قد تختلف من بنك لآخر، وتخضع لعوامل السوق والعرض والطلب، إضافة إلى المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية.

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب اليوم في مصر.

وشهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم حسب العيار



وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

عيار 18: 3960 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4620 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5280 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل اليوم نحو 36,960 جنيهًا، بدون مصنعية، ويختلف السعر النهائي حسب سعر المصنعية والضريبة بالمحال التجارية.