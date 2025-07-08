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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يعوض خسائره بعد فرض ترامب رسوم جمركية على عدد من الدول

الذهب والدولار
الذهب والدولار
وكالات

قلصت أسعار الذهب خسائرها السابقة، يوم الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من اليابان وكوريا الجنوبية  ودول أخرى اعتباراً من 1 أغسطس، مما أثار بعض الاهتمام بالمعدن الأصفر كملاذ آمن، على الرغم من أن قوة الدولار الأميركي استمرت في زيادة الضغط على المعدن الأصفر.

بعد أن انخفض في البداية بأكثر من 1% نتيجة قوة الدولار الأميركي، تعافى الذهب في المعاملات الفورية ليتراجع بنسبة 0.1% إلى 3,332.62 دولاراً للأونصة. ولم تشهد العقود الآجلة للذهب الأميركي تغيراً يُذكر، حيث استقرت عند 3.342.8 دولاراً.

قال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "يشهد الذهب ارتفاعاً تدريجياً رداً على فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على كوريا واليابان". وأضاف: "يتفاعل باقي المستثمرين في السوق بشكل معاكس. الأسهم تشهد انخفاضًا طفيفًا".

انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية بعد فرض ترامب رسوماً جمركية على اليابان وكوريا الجنوبية، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من التصريحات بشأن مفاوضات البيت الأبيض التجارية.

من المقرر صدور محاضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى كلمات عدد من مسؤوليه هذا الأسبوع، لمزيد من الرؤى حول مسار سياسة البنك المركزي.

وقال دانيال غالي محلل السلع الأولية لدى تي.دي سكيوريتيز "أحجام التداول في السوق لا تزال هادئة في الوقت الحالي، وحركة الأسعار تعكس على الأرجح أحدث البيانات الاقتصادية، لكنها بدأت أيضاً تأخذ في الاعتبار احتمال الإعلان عن صفقات تجارية".


وجاءت بيانات الوظائف الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع، وهو ما عزز التوقعات بأن مجلس الفدرالي الأميركي لن يخفض على الأرجح أسعار الفائدة في وقت مبكر كما كان متوقعاً في وقت سابق. 

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات رسمية من بنك الشعب الصيني يوم الاثنين أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في يونيو حزيران للشهر الثامن على التوالي.

ذكر بنك أوف أميركا في مذكرة أن البنوك المركزية تشتري الذهب لتنويع احتياطياتها، وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، والتحوط من التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مضيفاً أنه يتوقع استمرار هذا التوجه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 36.72 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.9% ليصل إلى 1,365.56 دولاراً، وخسر البلاديوم 2.5% ليصل إلى 1.106.96 دولاراً.

أسعار الذهب دونالد ترامب المعدن الأصفر الدولار الأميركي

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