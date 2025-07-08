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سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 في مصر، بالتزامن مع التغيرات العالمية في سعر الأونصة بالدولار. 

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب؛ باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وادخار القيمة.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 37,160 جنيها للبيع اليوم، وهو ما يجعله خيارًا مفضلاً للراغبين في الادخار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية):

عيار 24: سعر البيع 5309 جنيهات – سعر الشراء 5286 جنيها 

عيار 22: سعر البيع 4866 جنيها – سعر الشراء 4845 جنيها 

عيار 21: سعر البيع 4645 جنيها – سعر الشراء 4625 جنيها 

عيار 18: سعر البيع 3981 جنيها – سعر الشراء 3964 جنيها 

عيار 14: سعر البيع 3097 جنيها – سعر الشراء 3083 جنيها 

عيار 12: سعر البيع 2654 جنيها – سعر الشراء 2643 جنيها 

الأونصة: سعر البيع 165,115 جنيها – سعر الشراء 164,404 جنيهات

الجنيه الذهب: سعر البيع 37,160 جنيها – سعر الشراء 37,000 جنيه

الأونصة بالدولار: 3337.23 دولار

تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها المباشر بحركة الأوقية في الأسواق العالمية، وكذلك بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق المحلية تترقب أي تغيرات قد تطرأ.

ويُقبل المصريون بشكل أكبر على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولاً في السوق المحلية، بينما يفضل البعض عيار 18 عند شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، خاصة في المحافظات الساحلية. 

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء سعر الأونصة بالدولار

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