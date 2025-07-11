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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025؛ بالتزامن مع اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة مساء أمس.

ومع انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس؛ بدأ تفعيل قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية.

ارتفاع مركز الجنيه أمام الدولار

وعزز انخفاض سعر الدولار في البنوك من قوة الجنيه المصري داخل الاسواق الرسمية.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وصل معدل انخفاض الدولار أمام الجنيه في يومين على مستوي البنوك نحو 9 قروش علي الأقل.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع في ميد بنك

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في بنوك  " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني،القاهرة، قناة السويس،سايب،البركة".

سعر متوسط البنوك 

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.48 جنيه للشراء و 49.58 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع  في المصرف المتحد

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع في بنك نكست

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة سعر الدولار في البنوك اليوم ارتفاع مركز الجنيه أمام الدولار سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

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